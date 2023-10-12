Чем отличаются отели с разным количеством звезд

Большинство россиян выбирают пятизвездочные отели, не до конца понимая, чем они отличаются от других гостиниц с меньшим количеством звезд.

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Иногда условия в “трешке” оказываются лучше чем в более дорогих отелях. “Рамблер” разобрался, от чего зависит количество звезд в отеле и так ли они важны при выборе места отдыха.

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За что дают звезды?

Эта оценка нужна для того, чтобы понять, какой уровень комфорта и какие услуги предлагаются гостям. Спектр предлагаемых удобств в пятизвездочном отеле намного больше, однако это совсем не служит гарантией того, что они будут оказаны качественно. Выбирая отель, не стоит списывать со счетов везение – простенькая гостиница может порадовать новой мебелью, в то время как более дорогие апартаменты будут нуждаться в капитальном ремонте.

Одна звезда

Как правило, отели с таким рейтингом состоят из 5-10 номеров. В стоимость не включены питание и дополнительные услуги. Но “однушки” все же должны предоставлять некоторые удобства, а именно: туалет и ванную комнату, телевизор, стол и стул, мыло и полотенца, а также стационарный телефон. К услугам простенькой гостиницы относятся ежедневная уборка, стойка регистрации, завтрак, питьевая вода и возможность оставить вещи.

Две звезды

Отели этой категории уже более просторные и предполагают оплату номеров с помощью банковской карты. К предыдущему списку “однушки” добавляется прикроватная лампа, полки для одежды и шампунь. Да и перечень предоставляемых услуг в двухзвездочном отеле тоже увеличивается. Гости могут воспользоваться завтраком-буфетом и пользоваться интернетом на территории отеля.

Три звезды

В этих гостиницах уже намного комфортнее, чем в двух предыдущих. Для гостей здесь представлены холл, бесплатные мини-бар в номере, зеркало, фен, место для чемодана и набор уходовых принадлежностей за собой. В “трешке” персонал отеля знает английский, предоставляет услуги по стирке и глажке одежды, а также могут предоставить дополнительные одеяло и подушку.

Четыре звезды

Как правило, эту категорию отелей выбирают для пляжного отдыха, ведь зачастую именно они располагаются в непосредственной близости к морю. Для удобства гостей предоставляются тапочки, халат, дополнительная мебель. На территории гостиницы располагается множество ресторанов, а в лобби доступен бесплатный бар.

Пять звезд