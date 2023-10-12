Чем отличаются отели с разным количеством звезд
Большинство россиян выбирают пятизвездочные отели, не до конца понимая, чем они отличаются от других гостиниц с меньшим количеством звезд.
Иногда условия в “трешке” оказываются лучше чем в более дорогих отелях. “Рамблер” разобрался, от чего зависит количество звезд в отеле и так ли они важны при выборе места отдыха.
За что дают звезды?
Эта оценка нужна для того, чтобы понять, какой уровень комфорта и какие услуги предлагаются гостям. Спектр предлагаемых удобств в пятизвездочном отеле намного больше, однако это совсем не служит гарантией того, что они будут оказаны качественно. Выбирая отель, не стоит списывать со счетов везение – простенькая гостиница может порадовать новой мебелью, в то время как более дорогие апартаменты будут нуждаться в капитальном ремонте.
Одна звезда
Как правило, отели с таким рейтингом состоят из 5-10 номеров. В стоимость не включены питание и дополнительные услуги. Но “однушки” все же должны предоставлять некоторые удобства, а именно: туалет и ванную комнату, телевизор, стол и стул, мыло и полотенца, а также стационарный телефон. К услугам простенькой гостиницы относятся ежедневная уборка, стойка регистрации, завтрак, питьевая вода и возможность оставить вещи.
Две звезды
Отели этой категории уже более просторные и предполагают оплату номеров с помощью банковской карты. К предыдущему списку “однушки” добавляется прикроватная лампа, полки для одежды и шампунь. Да и перечень предоставляемых услуг в двухзвездочном отеле тоже увеличивается. Гости могут воспользоваться завтраком-буфетом и пользоваться интернетом на территории отеля.
Три звезды
В этих гостиницах уже намного комфортнее, чем в двух предыдущих. Для гостей здесь представлены холл, бесплатные мини-бар в номере, зеркало, фен, место для чемодана и набор уходовых принадлежностей за собой. В “трешке” персонал отеля знает английский, предоставляет услуги по стирке и глажке одежды, а также могут предоставить дополнительные одеяло и подушку.
Четыре звезды
Как правило, эту категорию отелей выбирают для пляжного отдыха, ведь зачастую именно они располагаются в непосредственной близости к морю. Для удобства гостей предоставляются тапочки, халат, дополнительная мебель. На территории гостиницы располагается множество ресторанов, а в лобби доступен бесплатный бар.
Пять звезд
В отеле этого класса представлено максимально возможное количество услуг. Предполагается, что выходить за территорию вообще не придется, ведь все, что нужно, можно будет найти в стенах здания. Такие гостиницы с угощением встречают гостей, предоставляют им сейф и технику, если есть потребность поработать на отдыхе. На территории отеля расположена парковка, а еще есть обученный персонал, который предоставляет услуги няни, носильщика чемодана и консьержа.