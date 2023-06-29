Почему не стоит ехать в отель с «Все включено»

Для многих семей отпуск в отеле по системе “Все включено” становится оптимальным вариантом. У вас есть круглосуточный доступ к развлечениям, еде, а на протяжении всего отпуска вашим расписанием руководят аниматоры и сотрудники отеля. И такой отдых становится регулярным для многих людей.

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Однако злоупотреблять системой “Все включено” не стоит. О том, почему не нужно ездить в такие отели, — в материале “Рамблера”.

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Вы наберете лишний вес

В отелях по системе “Все включено” абсолютно все набирают лишний вес. И если вы едете на такой отдых и говорите себе, что будете правильно питаться и заниматься спортом, то наверняка не выполните свое же обещание. Отдых по этой системе и заключается в том, что все, что вам нужно делать — переходить от пляжа к бассейну и обратно и не пропускать обед.

Поэтому если вы следите за фигурой и боитесь растолстеть, то отдыхать в отеле с такой системой вам точно не стоит.

Вы не посмотрите страну

Отдых в отеле с “Все включено” подразумевает постоянное нахождение на территории отеля, за исключением нескольких выездов на экскурсии. У вас н еполучится погулять по городам, так как они всегда расположены далеко от населенных пунктов, вы не окунетесь в атмосферу города, так как не будете самостоятельно составлять маршрут и программу путешествий. А еще вы не сможете попробовать местную кухню, так как у вас всегда будет доступ к еде в отеле.

Не получится поговорить с местными жителями, даже жестами. Возможно, вы будете сталкиваться с ними на экскурсиях, но, как правило, они уже выучили язык благодаря постоянным туристам.

Вы не сможете полноценно отдохнуть