Почему не стоит ехать в отель с «Все включено»
Для многих семей отпуск в отеле по системе “Все включено” становится оптимальным вариантом. У вас есть круглосуточный доступ к развлечениям, еде, а на протяжении всего отпуска вашим расписанием руководят аниматоры и сотрудники отеля. И такой отдых становится регулярным для многих людей.
Однако злоупотреблять системой “Все включено” не стоит. О том, почему не нужно ездить в такие отели, — в материале “Рамблера”.
Вы наберете лишний вес
В отелях по системе “Все включено” абсолютно все набирают лишний вес. И если вы едете на такой отдых и говорите себе, что будете правильно питаться и заниматься спортом, то наверняка не выполните свое же обещание. Отдых по этой системе и заключается в том, что все, что вам нужно делать — переходить от пляжа к бассейну и обратно и не пропускать обед.
Поэтому если вы следите за фигурой и боитесь растолстеть, то отдыхать в отеле с такой системой вам точно не стоит.
Вы не посмотрите страну
Отдых в отеле с “Все включено” подразумевает постоянное нахождение на территории отеля, за исключением нескольких выездов на экскурсии. У вас н еполучится погулять по городам, так как они всегда расположены далеко от населенных пунктов, вы не окунетесь в атмосферу города, так как не будете самостоятельно составлять маршрут и программу путешествий. А еще вы не сможете попробовать местную кухню, так как у вас всегда будет доступ к еде в отеле.
Не получится поговорить с местными жителями, даже жестами. Возможно, вы будете сталкиваться с ними на экскурсиях, но, как правило, они уже выучили язык благодаря постоянным туристам.
Вы не сможете полноценно отдохнуть
Несмотря на то, что у многих людей отличается понятие отдыха, после “Все включено” вы не получите удовлетворение от путешествия. Ведь главный плюс поездок в другие страны заключается в том, что вы приобретаете новый опыт и смотрите на жизнь в других условиях. После отдыха только в отеле и на пляже, возможно, вы отдохнете телом из-за того, что будете мало двигаться и не думать о том, чем себя развлекать. Однако полноценный отдых вы не получите. Если вы действительно хотите ярких впечатлений, то лучше выбирать другой отель в городской среде.