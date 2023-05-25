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Чем отличается Ultra All Inclusive от обычного

При бронировании отелей вы можете встретить надпись Ultra All Inclusive, которая переводится как “Ультра Все включено”. Иногда эту категорию обозначают сокращениями UAL или UAI. Некоторых людей это вводит в ступор, так как они не понимают отличия между “Все включено” и “Ультра Все включено”.

Чем отличается Ultra All Inclusive от обычного
© Unsplash

В материале “Рамблера” разбираемся с тем, чем отличаются отели этой категории.

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Концепция Ultra All Inclusive подразумевает, что в стоимость оплаты отеля включены абсолютно все услуги, которые предоставляются на его территории. И это касается не только еды, но и анимации, ресторанов а-ля карт и других развлечений.

Питание

Как правило, Ultra All Inclusive включает в себя пятиразовое питание, а также дополнительные бары у бассейна и пляжа. В стоимость также входит алкоголь и любые напитки, которые подают на территории отеля. Иногда в гостиницах с таким уровнем обслуживания предлагают импортный алкоголь, а также коктейли со спиртным.

Также в таких отелях действует система ресторанов а-ля карт. Как правило их несколько в одном отеле. Каждый из них предоставляет постояльцам возможность попробовать разные кухни мира. Единственное неудобство, которое может возникнуть, — бронировать столик нужно сильно заранее. Поэтому в высокий сезон можно не успеть воспользоваться этой услугой.

Как выбрать отель, если вы едете на отдых с детьми

Также вам не нужно отдельно платить за содержимое мини-бара в номере. Его пополняют один раз за время вашего пребывания и вы можете брать оттуда все, что там лежит.

Развлечения

В отелях Ultra All Inclusive предлагают полный спектр услуг анимации для взрослых и детей. Аниматоры работают буквально круглосуточно и составляют разноплановую программу на каждый день. Однако в таких отелях есть не только анимация. Можно подобрать спа-программу и посещать массаж и другие процедуры.

Также Ultra All Inclusive предполагает наличие развлечений на пляже. Серфинг, гидроциклы, “бананы” и “таблетки”. Все это тоже включено в стоимость, но на такие развлечения нужно записываться заранее. Нужно найти ответственного аниматора или передать свои пожелания на ресепшн.

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