Экономист рассказал, в каких регионах отдыхают россияне

Экономист рассказал, в каких регионах чаще отдыхают россияне
Последние несколько лет внутренний туризм пользуется небывалым спросом у россиян. У путешественников успели сформироваться предпочтения. Портал «ФедералПресс» назвал самые популярные среди отечественных туристов регионы в стране.
Кандидат экономических наук, доцент кафедры регионального управления ИГСУ РАНХиГС Ольга Беляева рассказала порталу «ФедералПресс» о том, куда чаще всего в России едут отдыхать люди.
Чаще всего российские путешественники едут в Минеральные воды и Приэльбрусье. Также популярными направлениями оказались Дагестан, Иркутская и Калининградская области.
Новый 2024 год жители огромной страны предпочли праздновать в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Красной поляне, Приэльбрусье, Великом Устюге, Калининграде, Ярославле и Карелии.
Ранее «Рамблер» писал о том, где россияне встретят 2024 год.