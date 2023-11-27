Экономист рассказал, в каких регионах отдыхают россияне

Последние несколько лет внутренний туризм пользуется небывалым спросом у россиян. У путешественников успели сформироваться предпочтения. Портал «ФедералПресс» назвал самые популярные среди отечественных туристов регионы в стране.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры регионального управления ИГСУ РАНХиГС Ольга Беляева рассказала порталу «ФедералПресс» о том, куда чаще всего в России едут отдыхать люди.

Чаще всего российские путешественники едут в Минеральные воды и Приэльбрусье. Также популярными направлениями оказались Дагестан, Иркутская и Калининградская области.

Новый 2024 год жители огромной страны предпочли праздновать в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Красной поляне, Приэльбрусье, Великом Устюге, Калининграде, Ярославле и Карелии.