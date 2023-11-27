Названы три главные проблемы отдыха в Калининградской области

В этом году в Калининградской области туристы высказывали недовольство по нескольким проблемам, поделился министр культуры и туризма региона Андрей Ермак в эфире ЦУР во «ВКонтакте».

© pxhere

Одной из основных жалоб было неожиданное начало ремонта променада в Светлогорске. Люди, приехавшие отдохнуть, были удивлены ремонту, особенно учитывая наличие более крупного променада рядом. Это стало неудобством для посетителей, отметил министр.

Другая проблема, которую подчеркнули туристы, — это долгие очереди на Куршскую косу. Люди часто жаловались на пробки на дороге к Куршской косе, когда время в очереди превышало время, проведенное на самой косе, отметил Ермак.

«Мы поясняем, что определенные дни могут быть перегружены из-за большого потока посетителей», заключил чиновник.

Помимо этого, гости региона высказали просьбу о запуске экскурсионных автобусов «hop on — hop off» в Калининграде. Такая система позволила бы посетителям осматривать город, делая остановки для экскурсий и продолжая путешествие на другом автобусе. Подобная практика успешно применяется во многих европейских городах.