Россияне рассказали, где планируют провести новогодние праздники
Россияне уже начали готовиться к Новому году, а многие уже определились с тем, где проведут предстоящие праздники. О планах жителей нашей страны на новогодние каникулы рассказали представители сервиса SuperJob. Среди пользователей ресурса был проведён опрос, который показал, что большинство россиян планируют встретить 2024 год дома.
Согласно данным, около 40% жителей России не собираются куда-либо ехать. Однако есть и те, кто всё же задумывает отправиться в новогоднее путешествие. Таких оказалось порядка 55%. В этом сезоне на пике популярности российские города. В первую очередь россияне отдают предпочтения Москве и Санкт-Петербургу – туда планируют съездить 19% опрошенных.
Любопытно, что 30% респондентов собираются посетить Екатеринбург. Вместе с этим популярными направлениями оказались Сочи, Калининград и Карелия. Некоторые участники опроса отметили, что не против отправиться даже в дальнюю поездку – россияне хотят своими глазами увидеть Камчатку, Владивосток, Хабаровск и другие популярные города страны.