Россияне рассказали, где планируют провести новогодние праздники

Россияне уже начали готовиться к Новому году, а многие уже определились с тем, где проведут предстоящие праздники. О планах жителей нашей страны на новогодние каникулы рассказали представители сервиса SuperJob. Среди пользователей ресурса был проведён опрос, который показал, что большинство россиян планируют встретить 2024 год дома.

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Согласно данным, около 40% жителей России не собираются куда-либо ехать. Однако есть и те, кто всё же задумывает отправиться в новогоднее путешествие. Таких оказалось порядка 55%. В этом сезоне на пике популярности российские города. В первую очередь россияне отдают предпочтения Москве и Санкт-Петербургу – туда планируют съездить 19% опрошенных.