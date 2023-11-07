Названы самые популярные туристические маршруты в новогодние праздники

Самыми популярными направлениями для российских туристов на ближайший Новый год стали черноморское побережье, Московский регион и Санкт-Петербург, сообщает радио "Говорит Москва" со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина.

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Самый большой спрос зарегистрирован на поездки в Сочи. По словам Барзыкина, в Красной Поляне забронировали уже больше половины мест, туристы также продолжают бронировать и другие населенные пункты на Черном море.

"Второе направление — это традиционно Москва и Подмосковье. Ёлки, Рождество, выставка на ВДНХ, которая открылась, наряду с черноморским побережьем Москва всегда привлекала", — комментирует Барзыкин.

Третье место по популярности занял Санкт-Петербург вместе с Карелией и Ленинградской областью, при этом более половины спроса в этом регионе приходится на северную столицу.

Процент бронирований увеличился по сравнению с прошлым годом, говорит Барзыкин. Организованных туристов стало больше на 20%, а индивидуальных, по прогнозам, — на 15%.

Многие туристы в этом году выбирают места для активного отдыха, среди популярных направлений — Шерегеш, Домбай, Архыз и Приэльбрусье.