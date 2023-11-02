Названы самые популярные у россиян страны для отдыха зимой

Так, как отмечает Алексан Мкртчян , вице-президент сети туристических агентств «Розовый слон», спрос у российских туристов на покупки зимних туров в Турцию упал из-за подорожания направления. Путешественники, по словам эксперта, стали делать выбор в пользу ОАЭ. Мкртчян считает, что зимой российские туристы, желающие отправиться за границу, местом своего отдыха выберут ОАЭ, Таиланд, Египет и Турцию.

С ним согласна и гендиректор Coral Travel Наталия Кулинцева, которая также считает, что спросом будут пользоваться ОАЭ, Таиланд и Турция. Правда, эксперт еще добавила к этим направлениям Маврикий, Сейшелы и Шри-Ланку.

Также Алексан Мкртян отметил, что русские туристы стали гораздо бережливее и с умом подходят к выбору места для отдыха. Так, по мнению эксперта, спрос, например, на туры в Таиланд, Малайзию или Вьетнам в период празднования китайского нового года будет минимальным, поскольку цены в этих странах в это время очень высокие. А вот с середины февраля туры в Юго-Восточную Азию станут более бюджетны, что, безусловно, привлечет туристов.