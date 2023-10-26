Какие сувениры привезти из Таиланда

Таиланд — страна с богатой культурой, живописными закатами и прекрасными песочными пляжами.

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Приехав туда, уезжать уже не хочется. Но можно привезти домой частичку Таиланда. О том, какие сувениры покупать в Таиланде — в материале "Рамблер".

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Тайский шелк — нежная и роскошная ткань, которую можно встретить в магазинах по всей стране. Это не просто красивый сувенир, который можно приобрести во время отпуска, ведь шелк также тесно связан с культурой страны, а ткут его на традиционных деревянных станках.

Тайские велнес-продукты, включая травяные бальзамы, эфирные, массажные масла, кокосовые изделия и ароматические благовония, изготавливается из местных ингредиентов. Это идеальный способ воссоздать тайский спа-салон у себя дома.

Особым спросом в качестве сувениров и произведений искусства пользуется тайская деревянная резьба, особенно изделия из тикового и сандалового дерева. Плетеные изделия, такие как корзины, циновки и настенные подвески с местных рынков, также являются прекрасными сувенирами из Таиланда.

Еда является основой тайской культуры, так почему бы не привезти с собой ароматные специи и не воссоздать некоторые потрясающие блюда из своего отпуска? Такие специи, как лемонграсс, кориандр, куркума, тайский чили, шафран, тайский базилик, а также готовые пасты карри, можно приобрести на большинстве рынков и в сувенирных магазинах Бангкока и Пхукета.

Тайское кокосовое масло широко известно своим высоким качеством, обусловленным оптимальными условиями для выращивания кокосов в тропиках. Масло используется для приготовления пищи, ухода за кожей и даже для лечения волос.

Резьба по цветочному мылу — изысканное проявление тайского мастерства. Эти великолепные изделия имитируют формы и цвета различных цветов — от орхидей до цветков лотоса. Зачастую они упакованы в элегантные коробочки и представляют собой ароматные и яркие сувениры.

Экзотические фрукты встречаются в Таиланде практически на каждом углу. Плодородные равнины и жаркий тропический климат, а также более умеренные северные регионы страны позволяют выращивать здесь практически все. Манго, лонган, мангостин, ананасы, рамбутан, карамбола, папайя, драконий фрукт — вот лишь некоторые из вкуснейших фруктов, которые можно привезти домой.

Важно! Есть список определенных вещей, которые нельзя вывозить из страны. За попытку провезти это в самолете вас в лучшем случае оштрафуют, в худшем — посадят в тайскую тюрьму: