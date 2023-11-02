Эксперты рассказали, где россияне отдохнут в ноябре

Эксперты сервиса OneTwoTrip рассказали, какие направления для отдыха в ноябре пользуются особым спросом у россиян.

Самым популярным городом у туристов стала Москва – на нее пришлось почти 23% всех отельных бронирований. На втором месте расположился Санкт-Петербург (17,3%), а третье место занял Сочи – там забронировали жилье 11,1% россиян.