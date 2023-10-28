Стало известно, где отдохнут российские туристы в ноябрьские праздники

Большинство путешественников из России выбрали местом своего отдыха в длинные выходные в ноябре Турцию, Египет и поездки в российские города. Об этом свидетельствуют данные интернет-магазина Travelata.ru, сообщает агентство «РИА Новости».

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По данным аналитиков средняя стоимость поездки на ноябрьские праздники в Турцию составляет 190 тысяч рублей. Эту страну местом своего отдыха выбрали 26% российских туристов.

19% путешественников отправятся из России в Египет, заплатив за тур в среднем 193 тысячи рублей.

Российские курорты предпочли 16% туристов, поездка обойдется в 62 тысячи рублей.

Также популярными направлениями, согласно данным специалистов, для путешествий на ноябрьские праздники стали ОАЭ и Таиланд, им отдали предпочтение 13% россиян. Слетать на праздничные выходные в Эмираты можно за 271 тысячу рублей.