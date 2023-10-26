Стало известно, где россияне будут отдыхать на новогодние праздники

Среди россиян начал расти спрос на гостиницы в новогодние каникулы, сообщают “РИА Новости”.

Специалисты МТС Travel и Bronevik.com провели анализ ранних бронирований и выяснили, что в сравнении с прошлым годом спрос на отдых в России увеличился в 1,8 раз. Эксперты предполагают, что такой спрос обусловлен стремлением сэкономить на отдыхе.

Самым востребованным направлением среди туристов оказалась Москва (14%), следом идет Санкт-Петербург (8%), и Казань (7%). На четвертом месте расположился Нижний Новгород (5%), на пятом – Калининград (3%).

Туристы бронируют жилье в среднем на три дня. Средние цены на проживание в сравнении с прошлым годом увеличились и составили 21,6 тысячу рублей. Две трети россиян отдают предпочтение отелям, порядка 12% – мини-гостиницам, а 8% останавливаются в апартаментах и апарт-отелях.

Среди ближнего зарубежья особо популярны такие страны как Белоруссия, Абхазия, Узбекистан, Армения и Азербайджан. Средний чек на три дня составляет 25 тысяч рублей.