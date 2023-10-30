Отдых в России в ноябре: где встретить праздники в тепле

Впереди россиян ожидают ноябрьские праздники и многие предпочитают провести их на отдыхе. Для поездок за границу времени не так уж и много, потому отличным вариантом будет выбрать для путешествия один из регионов России.

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"Рамблер" подготовил для вас список тех мест, где в нашей стране в ноябре еще можно насладиться солнечной и теплой погодой.

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Краснодар

В ближайшую неделю дневная температура в Краснодаре будет колебаться между 19 и 22 градусами тепла. В такое путешествие даже не придется брать с собой верхнюю одежду.

Чем заняться в Краснодаре Посетить уже прославившийся среди туристов и местных жителей парк Галицкого (парк "Краснодар");

прогуляться по одному из самых древнейших парков региона – «Чистяковская роща», который начали возводить еще в далеком 1900 году;

отправиться в Горячий Ключ – местный курорт с потрясающими видами. Там вы найдете скалы, водопады, сможете посетить даже страусиную ферму и прокатиться на канатной дороге.

Заказать экскурсию или отправиться самостоятельно на винодельню Собер-Баш. Дорога от Краснодара займет всего лишь пару часов, но живописные пейзажи и дегустация вин наверняка подарят вам немало положительных эмоций.

Архыз

На ноябрьские праздники в Архызе ожидается солнечная погода – от 14 до 17 градусов тепла. Посещение Архыза трудно представить без фотоаппарата – захватывающие дух виды будут сопровождать вас практически на каждом шагу.

Примечательно, что население этого поселка всего 500 человек, а вот количество туристов, приезжающих туда, регулярно превышает количество местных жителей в десятки, а то и в сотни раз.

Чем заняться в Архызе

Гулять! В первую очередь стоит уделить внимание многочисленным трекинговым маршрутам самой разной сложности – подходящие тропы найдутся как для новичков, так и для более подготовленных туристов.

Для любителей активного и экстремального отдыха, на реке Большой Зеленчук регулярно устраивают водные сплавы. Однако этот вариант стоит продумать заранее и тщательно подготовиться к нему. Такой досуг доступен не круглогодично, поэтому предварительно стоит связаться с организаторами и уточнить даты.

Непременно стоит посмотреть местные горные озера и водопады. Прекрасной идеей будет и конная прогулка в окружении великолепной природы.

Севастополь, Крым

В ближайшее время в Севастополе будет сохраняться вполне летняя температура – от 19 до 24 градусов тепла. И, хоть вода в море уже довольно прохладная, в Крыму все еще можно принимать солнечные ванны и наслаждаться теплым и чистым воздухом.

Севастополь – не лучший вариант для пляжного отдыха летом, так как его вряд ли корректно будет назвать курортом. А вот поехать туда на пару дней не в сезон – отличный выбор.