Отдых в России в ноябре: где встретить праздники в тепле
Впереди россиян ожидают ноябрьские праздники и многие предпочитают провести их на отдыхе. Для поездок за границу времени не так уж и много, потому отличным вариантом будет выбрать для путешествия один из регионов России.
"Рамблер" подготовил для вас список тех мест, где в нашей стране в ноябре еще можно насладиться солнечной и теплой погодой.
Краснодар
В ближайшую неделю дневная температура в Краснодаре будет колебаться между 19 и 22 градусами тепла. В такое путешествие даже не придется брать с собой верхнюю одежду.
Чем заняться в Краснодаре
- Посетить уже прославившийся среди туристов и местных жителей парк Галицкого (парк "Краснодар");
- прогуляться по одному из самых древнейших парков региона – «Чистяковская роща», который начали возводить еще в далеком 1900 году;
- отправиться в Горячий Ключ – местный курорт с потрясающими видами. Там вы найдете скалы, водопады, сможете посетить даже страусиную ферму и прокатиться на канатной дороге.
- Заказать экскурсию или отправиться самостоятельно на винодельню Собер-Баш. Дорога от Краснодара займет всего лишь пару часов, но живописные пейзажи и дегустация вин наверняка подарят вам немало положительных эмоций.
Архыз
На ноябрьские праздники в Архызе ожидается солнечная погода – от 14 до 17 градусов тепла. Посещение Архыза трудно представить без фотоаппарата – захватывающие дух виды будут сопровождать вас практически на каждом шагу.
Примечательно, что население этого поселка всего 500 человек, а вот количество туристов, приезжающих туда, регулярно превышает количество местных жителей в десятки, а то и в сотни раз.
Чем заняться в Архызе
- Гулять! В первую очередь стоит уделить внимание многочисленным трекинговым маршрутам самой разной сложности – подходящие тропы найдутся как для новичков, так и для более подготовленных туристов.
- Для любителей активного и экстремального отдыха, на реке Большой Зеленчук регулярно устраивают водные сплавы. Однако этот вариант стоит продумать заранее и тщательно подготовиться к нему. Такой досуг доступен не круглогодично, поэтому предварительно стоит связаться с организаторами и уточнить даты.
- Непременно стоит посмотреть местные горные озера и водопады. Прекрасной идеей будет и конная прогулка в окружении великолепной природы.
Севастополь, Крым
В ближайшее время в Севастополе будет сохраняться вполне летняя температура – от 19 до 24 градусов тепла. И, хоть вода в море уже довольно прохладная, в Крыму все еще можно принимать солнечные ванны и наслаждаться теплым и чистым воздухом.
Севастополь – не лучший вариант для пляжного отдыха летом, так как его вряд ли корректно будет назвать курортом. А вот поехать туда на пару дней не в сезон – отличный выбор.
Чем заняться в Севастополе
- Этот город собрал в себе огромное количество музеев и достопримечательностей. Обойти их все за несколько дней не удастся, потому заранее постройте предпочитаемые маршруты. Одними из самых посещаемых по праву можно считать музей-панораму "Оборона Севастополя" и музей Черноморского флота.
- Отправьтесь погулять и насладиться видами в соседний городок Балаклава. Так любимая многими уютная и небольшая Балаклавская бухта – очень живописное место. Оттуда можно совершить морскую прогулку.
- Посетите мыс Фиолент. Оттуда открывается вид на море и скалы, который вы наверняка не однажды видели на картинах или чьих-то фотографиях.