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Секретный курорт в Турции: почему стоит посетить невероятный Каш

Если вы хоть раз посетите Каш, вам сразу станет понятно, почему путешественники влюбляются в эту очаровательную приморскую деревню. Расположенный посреди знаменитого Бирюзового побережья между Фетхие и Антальей, его стоит включить в любой маршрут по Турции.

Туристы говорят, что здесь царит особая атмосфера. Весь городок наполнен жизнью, а рестораны и кафе Каша всегда полны людей, но их не так много как на распиаренных курортах.

В Каше путешественники найдут лабиринт небольших пешеходных улочек, магазинов и смотровых площадок, которые стоит исследовать. Смотрите видео, чтобы заглянуть в Каш изнутри и узнать, почему там стоит побывать.

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