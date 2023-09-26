Секретный курорт в Турции: почему стоит посетить невероятный Каш

Если вы хоть раз посетите Каш, вам сразу станет понятно, почему путешественники влюбляются в эту очаровательную приморскую деревню. Расположенный посреди знаменитого Бирюзового побережья между Фетхие и Антальей, его стоит включить в любой маршрут по Турции.

Туристы говорят, что здесь царит особая атмосфера. Весь городок наполнен жизнью, а рестораны и кафе Каша всегда полны людей, но их не так много как на распиаренных курортах.

В Каше путешественники найдут лабиринт небольших пешеходных улочек, магазинов и смотровых площадок, которые стоит исследовать. Смотрите видео, чтобы заглянуть в Каш изнутри и узнать, почему там стоит побывать.