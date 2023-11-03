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Ноябрьские праздники россияне хотят провести на море

Дороги Краснодарского края, ведущие к Черному морю, переполнены машинами. Туристы массово устремились на побережье. Слова очевидцев передает РИА "ФедералПресс".

Ноябрьские праздники россияне хотят провести на море
© РИА Новости

«Предпраздничная пробка в сторону Черного моря растянулась на несколько километров», – свидетельствуют очевидцы событий.

Машины начали скапливаться за Горячим Ключом в первой половине пятницы и продолжали прибывать.

Напомним, что в этом году температура воздуха ожидается выше климатической нормы. В Краснодарском крае воздух прогреется до 25 градусов тепла.

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