Ноябрьские праздники россияне хотят провести на море

Дороги Краснодарского края, ведущие к Черному морю, переполнены машинами. Туристы массово устремились на побережье. Слова очевидцев передает РИА "ФедералПресс" .

«Предпраздничная пробка в сторону Черного моря растянулась на несколько километров», – свидетельствуют очевидцы событий.

Машины начали скапливаться за Горячим Ключом в первой половине пятницы и продолжали прибывать.

Напомним, что в этом году температура воздуха ожидается выше климатической нормы. В Краснодарском крае воздух прогреется до 25 градусов тепла.