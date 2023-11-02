Эксперты назвали стоимость новогодних туров по России

Отдых в России в период новогодних праздников обойдется россиянам дороже, чем в прошлом году, в среднем на 6-14%. Об этом сообщили эксперты АТОР.

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По оценке специалистов, наиболее подорожали горные курорты Сочи, менее всего ценник вырос на новогодние туры в санатории Кавказских Минеральных Вод. При этом, как отметил вице-президент АТОР Сергей Ромашкин, как правило, в среднем российские туристы приобретают новогодние туры продолжительностью в 4 ночи. Исключение составляют Кавминводы, куда путешественники предпочитают отправляться на неделю.

Дорогу, по наблюдениям экспертов, туристы, как правило, оплачивают сами, предпочитая бронировать у туроператоров отели и санатории и иногда экскурсии.

Дороже всего обойдутся новогодние туры в Карелию, на горнолыжные курорты России и в отели Подмосковья (в среднем 35,2 тыс. рублей, 44,2 тыс. рублей и 33,7 тыс. рублей с человека соответственно). Стоит учесть, что в сумму не входит дорога до места назначения.

На курортах Краснодарского края средняя стоимость новогоднего отдыха (без учета дороги) составляет 20,4 тыс. рублей на человека, в Абхазию можно съездить чуть дешевле: средний чек — 17 тыс. рублей на человека.

Забронировать отель и экскурсионные туры в Москве (без дороги) можно в среднем за 14,5 тыс. рублей на человека, в Санкт-Петербурге подобный новогодний отдых обойдется в 18,3 тыс. рублей на человека.

В Кавминводах средняя стоимость тура составляет 33,2 тыс. рублей с человека, но стоит учесть, что и количество ночей, проведенных в санаториях, будет большим.

Отправиться на родину Деда Мороза в Великий Устюг в среднем можно за 36,8 тыс. рублей на человека. Железнодорожный тур включает и дорогу.