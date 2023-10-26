Самые красивые места России с фото

В нашей стране множество удивительных мест, исследовать которые путешественники могут практически бесконечно. Внимания стоят не только памятники архитектуры, но и природные достопримечательности. Самые красивые места России — в материале «Рамблера».

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Озеро Байкал

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Удивительное озеро, расположенное на юге Восточной Сибири, на высоте 456 метров над уровнем моря, является одним из семи чудес России и входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Уникальная природная достопримечательность притягивает к себе миллионы туристов в любое время года. Полюбоваться водной гладью Байкала приезжают путешественники весной, летом и осенью, а зимой застывшие воды озера привлекают своими неповторимыми ледяными узорами и заснеженными берегами.

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Озеро Байкал — настоящее место силы в России, недаром на его берегах расположилось множество священных мест, которые облюбовали шаманы и буддисты.

По оценкам ученых, возраст Байкала — от 20 до 30 миллионов лет, это самое древнее озеро в мире, да еще и самое глубокое: максимальная глубина Байкала составляет 1637 метров. Здесь сосредоточено около 20% мировых и 90% российских запасов пресной воды. Озеро занимает огромную площадь — 31722 километра, превышая площади некоторых стран мира, например, Бельгии, Армении или Албании.

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Но не только природной красотой и уникальной экосистемой знаменито это удивительное озеро. Байкал таит в себе множество загадок, которые на протяжении многих лет пытаются разгадать ученые, и которые неизменно притягивают к себе туристов.

Путешественники и местные жители часто рассказывают о миражах, появляющихся надо водной гладью озера, передают из уст в уста истории о загадочной воронке, появляющейся пару раз в год в одном и том же месте возле острова Ольхон, а многие всерьез утверждают, что над озером частенько появляются неопознанные летающие объекты.

Что посмотреть в окрестностях Байкала:

Остров Ольхон и мыс Хобой.

Утес Саган-Заба.

Тажеранские степи.

Остров Огой.

Скала Шаманка.

Баргузинская долина.

Байкальский заповедник.

Гранатовый пляж.

Горячие источники Хакусы.

Пик Черского и множество других не менее интересных и красивых мест.

Куршская коса

Куршская коса в Калининградской области простирается от Зеленоградска до литовской Клайпеды и разделяет воды Балтийского моря и Куршского залива. Этот песчаный саблевидный участок суши протяженностью 98 километров включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и является одной из самых популярных достопримечательностей у туристов, приезжающих в Калининград. К слову, Куршская коса признана самой большой по площади песчаной пересыпью в мире.

Andrew Gilenko/commons.wikimedia.org

На территории Куршской косы песчаные дюны соседствуют с лесами, болотами и пляжами, а фауна и флора здесь очень разнообразна: более 900 видов растений, почти 300 видов позвоночных животных и свыше 100 видов птиц.

Сама по себе являясь природной достопримечательностью, Куршская коса привлекательна для туристов множеством красивых и интересных мест.

Tsareva.lera/commons.wikimedia.org

Что посмотреть на Куршской косе:

Танцующий лес, где растут сосны с удивительными изогнутыми стволами.

Дюна Эфа, которая является самой высокой на Куршском заливе и одной из самых высоких дюн в Европе.

Озеро Чайка — самый большой пресноводный водоем на Куршской косе.

Деревня викингов в визит-центре «Музейный комплекс».

Озеро Лебедь, точная причина которого до сих пор неизвестна.

Орнитологическая станция «Фрингилла», где можно узнать о поведении и миграции птиц. Посещение будет более интересным, если приехать сюда весной или осенью, в период птичьих перелетов.

Чарские пески

Одним из самых красивых мест Забайкальского края является живописная местность Чарские пески. Песчаные дюны, раскинувшиеся в Каларском районе у подножия хребта Кодар, имеют площадь 2850 гектаров. Это самая северная пустыня в мире.

Ellebedeva/commons.wikimedia.org

Как утверждают ученые, около 45 000 лет назад на месте Чарских песков располагалось огромное озеро, глубина которого в некоторых местах могла достигать 250 метров. В это озеро на протяжении долгого времени с окружающих его гор сползали ледники, принося с собой в воду песок и глину, которые в итоге образовали на дне большой слой осадка из горных пород. Затем в результате движения тектонических плит этот осадок поднялся на поверхность, где попали под влияние атмосферы. Годами ветер овеивал каждую песчинку, раскидывал и скучивал в дюны. Так и образовалась удивительная пустыня.

Когда ехать в забайкальскую «Сахару»:

Лучшее время для посещения Чарских песков июль и июль. Туристы обычно останавливаются у озера Аленка, расположенного в северо-восточной части урочища. Именно здесь наиболее виден удивительный контраст местности: с одной стороны — берег тайги, с другой — пустынный песчаный бархан.

Само озеро, кстати, тоже достойно внимания: прогревается лишь верхний слой водоема, а на глубине вода остается ледяной.

Несмотря на то, что летом путешественники посещают Чарские пески чаще, остальные сезоны тоже не под запретом. Например, весной барханы, едва освободившись от снега покрываются невероятным ковром из цветов. А зимой можно полюбоваться поистине невероятными видами заснеженной пустыни. Правда, стоит учесть, что в зимние месяцы температура воздуха здесь может опускаться до -50°C.

Кунгурская пещера

В Пермском крае, на правом берегу реки Сылвы, в основании склона Ледяной горы находится удивительная Кунгурская пещера протяженностью почти 6 километров.

Это одна из самых больших карстовых пещер в мире, образовавшаяся, по мнению ученых, на месте Пермского моря, которое располагалось здесь тысячи лет назад. Согласно предположениям, в результате потепления вода в море начала испаряться, на дне остались соли осадок в виде гипса. Затем под воздействием дождевой воды, проникающей внутрь отложений, со временем образовались удивительные ходы Кунгурской пещеры.

Первые экскурсии в пещеру начали водить местные крестьяне более 200 лет назад, а вот сами тропы и организованные путешествия по подземным ходам появились в 1914 году. С тех самых пор «народная тропа» к пещере не зарастает. Это одна из главных достопримечательностей Пермского края, которую обязательно посещают туристы.

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В Кунгурской пещере огромное количество озер с невероятно чистой и прозрачной водой: иногда кажется, что до дна можно достать рукой, но на самом деле глубина водоемов может достигать трех метров. Интерес представляют и гроты. Некоторые из них просто невероятно красивы. Например, в Бриллиантовом гроте можно полюбоваться удивительными кристаллами льда разнообразной формы. Свет, попадающий на них, переливается и играет, словно преломляясь в гранях бриллиантов.

Что нельзя делать в Кунгурской пещере:

Прикасаться к карстовым породам и ледяным кристаллам.

Брать с собой еду и напитки.

Бросать монеты в озера.

Делать надписи на горных породах.

Уходить с экскурсионных троп.

Делать фото и видео без специального разрешения.

Плато Путорана

На самом севере Красноярского края расположилось одно из самых суровых и в то же время самых красивых мест в России — плато Путорана. Оно образовалось более 200 миллионов лет назад в результате извержения супервулкана из застывшей базальтовой лавы, которая и создала удивительный рельеф этой местности с глубокими ущельями и горами без вершин. Площадь уникального плато составляет 250 000 квадратных километров.

Александр Лещёнок/commons.wikimedia.org

Это настоящий затерянный мир, где со скал струятся водопады, более 20 тысяч озер заполнены чистой водой, а горы напоминают те, что находятся на Марсе. Уникальная арктическая экосистема сделала плато Путорана одним из мест на земле, которое вошло в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Globallookpress.com

Несмотря на невероятной красоты пейзажи, туристы посещают плато Путорана не слишком часто: сюда приезжает не более 2000 человек в год. Все из-за сурового климата и труднодоступности места. Почти 9 месяцев в году здесь крайне холодно: температура воздуха опускается до -40°C, а удивительные озера освобождаются ото льда лишь в конце июня. Поэтому лучшим временем для посещения плато Путорана считается период с июля по сентябрь. Отважившимся же приехать сюда в конце весны откроются невероятные виды заснеженных горных вершин, ледяной глади множества озер и даже будет возможность увидеть ледопады.

Ленские столбы

В Якутии, в районе Хангаласского улуса, на 220 километров вдоль берега реки Лены протянулась гряда скалистых зубцов высотой от 40 до 300 метров, напоминающих каменный лес. Это уникальное природное образование получило название Ленские столбы.

LxAndrew/commons.wikimedia.org

Миллионы лет назад на этом месте располагалось море, но с течением времени оно исчезло, оставив после себя образования известняка, из которого в результате сформировались удивительные столбы. На скалах и в гротах Ленских столбов сохранились рисунки, сделанные древними людьми, которые жили когда-то в этой местности.