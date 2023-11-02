С января в Санкт-Петербурге начнет действовать курортный сбор

С января 2024 года власти Санкт-Петербурга начнут тестировать систему взимания курортного сбора. Об этом сообщает "Фонтанка".

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Для начала сбор введут в формате эксперимента, чтобы разобраться, как работает система.

Закон о курортном сборе уже действует в Санкт-Петербурге, но до 1 апреля ставка равна нулю. Начиная с 1 апреля 2024 года, гости Северной столицы будут платить 100 рублей за сутки практического проживания в отелях и гостиницах.