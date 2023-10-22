Туристы в Сочи пожаловались на нашествие "клопов-вонючек"

Туристы в Сочи остались недовольны отдыхом из-за нашествия "клопов-вонючек". Об этом сообщает портал Sochi1.ru.

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Местные жители прозвали мраморных клопов "вонючками". Эти насекомые пробираются в помещения сквозь узкие щели и прячутся в складках одежды. Некоторые туристы замечают клопов только по приезде домой – так, житель Сибири рассказал, что привез "вонючек" с собой из Сочи.

Заместитель начальника отдела карантина растений Южного межрегионального управления Россельхознадзора Геннадий Бабенко, объяснил нашествие клопов сменой сезона. По словам эксперта, с приходом холодов клопы ищут теплое место для зимовки и нередко выбирают для этого жилище человека.