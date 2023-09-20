Чек-лист: что взять с собой в Сочи в октябре

Осенью в Краснодарском крае все еще продолжается пляжный сезон, однако с погодой все становится уже не таким очевидным. Если вы собрались в Сочи в октябре, этот материал "Рамблера" для вас.

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Мы подготовили чек-лист, который подскажет, что из одежды и обуви необходимо взять с собой, чтобы чувствовать себя комфортно на отдыхе и днем, и вечером.

Летняя легкая одежда

Даже если искупаться в море уже не позволит температура воды в нем, это не значит, что не стоит брать с собой плавки и купальники – солнечные ванны никто не отменял. Погода обычно еще позволяет загорать на пляже. К тому же, на курорте большое количество отелей с подогреваемыми бассейнами.

Не забудьте взять и пляжную обувь – сланцы, тапочки или специальную обувь, подходящую для комфортной ходьбы по гальке.

Шорты, футболки, платья и легкие сарафаны вряд ли станут неакутальными, так как в это время температура воздуха в дневное время в Сочи редко опускается ниже 20 градусов тепла.

Теплая одежда

Несмотря на жаркую погоду днем, в октябре уже не слишком теплые вечера, потому уместным будет взять с собой и теплые вещи. Ветровку, флисовую кофту или свитер стоит взять не только ребенку, но и себе. Также позаботьтесь об удобной для прогулок обуви – прекрасно подойдут, например, кроссовки.

Если вы планируете провести большое количество времени в горах, куртка и специальные ботинки не будут лишними – на большой высоте температура воздуха гораздо ниже.

Детям в Сочи в октябре можно взять также тонкую шапку и утепленные штаны и носки. Все это может пригодится только вечером или в горах.

Дождевики или зонты