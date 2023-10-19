Выяснилось, где россияне проведут зимний отпуск

Сервис по поиску работы SuperJob провел и опрос, результаты которого показали планируют ли россияне отпуск зимой и где собираются его провести. Об этом пишет RT.

В исследовании участвовали 1600 человек из разных регионов России. Выяснилось, что отпуск зимой возьмут 25% участников опроса. Из них 14% останутся дома, 5% будут путешествовать по стране, 3% отправятся за границу и еще 3% поедут на дачу.

Самыми популярными направлениями для путешествий по России стали Москва, Сочи и озеро Байкал, а за границу россияне предпочитают ехать в Турцию ОАЭ или на Кипр.