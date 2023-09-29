5 отельных лайфхаков, которые точно пригодятся в отпуске

Опытные путешественники нередко делятся в своих блогах различными лайфхаками, которые помогают сэкономить деньги, время или обезопасить себя в незнакомой стране.

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Большой популярностью среди туристов также пользуются отельные лайфхаки. Если вы хотя бы несколько раз в год отдыхаете в отелях, они точно вам пригодятся.

Подробнее о самых полезных лайфхаках, которые выручат в гостинице, читайте в материале "Рамблера".

Стакан на двери

Переживаете за свою безопасность в номере отеля и боитесь, что ночью к вам кто-то может проникнуть? Не беда. Чтобы не столкнуться со злоумышленниками, просто повесьте на дверную ручку с внутренней стороны стакан или бокал. Если кто-то дернет за ручку снаружи, бокал разобьется, и вы точно проснетесь, а вор скорее всего уже бежит.

Душ как утюг

Самый быстрый и простой способ погладить вещи в поездке – повесить их в ванной комнате на вешалку, включить горячую воду и закрыть дверь. За счет пара складки на вещах очень быстро разгладятся, а вам не придется прикладывать никаких усилий. Пока одежда отпаривается, вы можете заняться своими делами.

Затычка для раковины

Если вам срочно нужно застирать вещь, не нужно бегать по отелю в поисках тазика или ведра. Достаточно лишь при помощи куска туалетной бумаги заткнуть слив в раковине. После этого вы можете смело замачивать вещи.

Карта для света

Во многих отелях свет в номерах автоматически выключается, если в специальном разъеме нет карты-ключа от комнаты. Но что делать, если вы хотите поставить аппаратуру на зарядку и покинуть номер? Для этого просто вставьте в разъем любую другую карту – например, дисконтную из супермаркета. Так свет не погаснет.

Полотенце как бируши