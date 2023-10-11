В каких странах самые интересные достопримечательности

С помощью опроса на онлайн-сервере удалось выяснить, достопримечательности какой страны представляют больший интерес для русских туристов, сообщают РИА Новости. 67% опрошенных считают, что, прежде всего, стоит посетить достопримечательности России.

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Вторая страна рейтинга – Италия, ее культурным наследием заинтересовано порядка 47% опрошенных. Третье место досталось Японии, чьи достопримечательности хотят посмотреть 54% туристов, за ней идут Испания (43%), Франция (39%), Греция (38%), Великобритания (33%) и Мексика (33%).

А вот Турция и Индия с точки зрения достопримечательностей интересны только трети опрошенных. Грузию хотят посетить 26% респондентов, а Таиланд и Армению хотели бы посетить по 22% россиян.