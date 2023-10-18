Стало известно, какие автобусные маршруты будут самыми популярными в ноябре

Среди популярных автобусный машрутов, которые привлекают русских туристов, оказались Ростов-на-Дону, Воронеж, Переславль-Залесский, Санкт-Петербург, Рязань, Краснодар и Киржач, по информации “РИА Новостей".

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Билет в одну сторону до Ростова-на-Дону будет стоить от 1561 рубля, до Воронежа – от 1362 рублей, до Переславля-Залесского – от 557 рублей, до Санкт-Петербурга – от 1362, до Рязани – от 681 рублей, до Краснодара – от 2611 рублей, до Киржача – от 227 рублей.

Ростов-на-Дону выбирают путешественники, которые хотят посмотреть на местные достопримечательности, полюбоваться красотой города и попробовать традиционные блюда.

Воронеж тоже стоит посетить осенью. Главная его достопримечательность – парк “Белый колодец”, а еще именно этот город – родина Котенка с улицы Лизюкова.

Переславль-Залесский славится не только своими старинными церквями, но и Музеем утюга. Город также предлагает туристам попробовать блюда исконной русской кухни и окунуться в традиции родины.

Санкт-Петербург будет интересен для путешествия осенью, так как именно в это время года архитектура города лучше всего подходит переменчивой погоде.

А Рязань выбирают поклонники творчества Сергея Есенина, а также почитатели церквей и соборов.

Краснодар привлекает туристов благодаря Мосту поцелуев. Путешественников также завлекают памятник Лидочке и Шурику, а также уникальный парк “Краснодар”.

А в Киржаче можно посмотреть на главную достопримечательность города – Благовещенский монастырь со старинным собором.