Как пережить долгую дорогу в автобусе

Лето – пожалуй, самый популярный сезон для путешествий на автобусе. Однако многие люди совершают такие поездки вынужденно, и для них они становятся настоящим испытанием.

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К счастью, существует несколько лайфхаков, которые помогут пережить даже самую долгую поездку на автобусе.

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Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Выбирайте комфортную одежду

Выбирайте одежду, которая не будет сковывать движения и провоцировать повышенное потоотделение. Лучше всего отдавать предпочтение свободному "верху" и спортивным штанам, которые не будут давить на область живота. На случай, если в автобусе будет слишком холодно из-за кондиционера, обязательно возьмите с собой кофту с длинным рукавом. Старайтесь выбирать одежду из натуральных материалов.

Обувь также должна быть комфортной. Если будет возможность взять с собой тапочки, обязательно сделайте это – ноги непременно скажут вам "спасибо".

Бронируйте место у окна

На окно можно опереться во время сна. Если вы возьмете с собой подушку для путешествий, то это еще больше поспособствует комфортному отдыху. А вот если ваше место будет у прохода, велика вероятность, что спать будет крайне неудобно из-за отсутствия опоры.

Не наедайтесь перед поездкой

Многие путешественники предпочитают плотно поесть перед долгой дорогой, но часто это играет с ними злую шутку. Нет ничего плохого в том, чтобы подкрепиться перед путешествием, но лучше выбирать легкую пищу и избегать переедания. В противном случае вы можете столкнуться в пути с дискомфортом в желудке, что приведет к болезненным ощущениям и наверняка лишит вас сна.

Откажитесь от алкоголя

Как до поездки, так и во время. Алкоголь пагубным образом влияет на организм и может стать источником непредсказуемых последствий. Как минимум вы столкнетесь с головной болью. Как максимум – спиртное вызовет тошноту и рвоту.

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