Названы самые популярные направления для отдыха с детьми в ноябре

Большая часть опрошенных россиян планирует отправиться на отдых с детьми в ноябре в Сочи. Об этом сообщают "РИА Новости" с ссылкой на данные сервиса "Яндекс. Путешествия".

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В период с 30 октября по 6 ноября там хотят отдыхать 77% от общего числа респондентов. Также жители страны предпочитают находиться в это время в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде и Минеральных Водах. При этом в последней локации отдыхающие планируют провести наибольшее количество дней – 8.

Что касается поездок за границу, то наиболее популярными вариантами стали Турция, ОАЭ, Таиланд, Армения и Белоруссия. Средняя продолжительность отдыха за рубежом составляет 11 дней.