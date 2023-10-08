Эксперты назвали самые популярные у россиян страны для отдыха зимой

Эксперты рассказали, куда россияне поедут на отдых в период с декабря по февраль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса "Авиасейлс".

Около 40% путешественников планируют провести зимний отпуск за границей. На первом месте о количеству забронированных авиабилетов оказался Таиланд. Туда полетят 22% туристов. Средняя стоимость перелета туда и обратно составила 73 600 рублей на человека.

На втором месте оказалась Турция. Туда поедут отдыхать 11% россиян. Билет стоит в среднем 30 800 рублей в обе стороны.

На третье место попали ОАЭ. По этому направлению было забронировано 6% авиабилетов, стоящих 66 300 рублей в среднем.

Кроме того, в рейтинг самых популярных стран для отдыха зимой попали Узбекистан (5% бронирований) и Индонезия (4%).