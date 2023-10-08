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Три страны, где можно дешево отпраздновать Новый год

Новогодние каникулы в этом году начинаются 30 декабря и заканчиваются 8 января. С одной стороны — отличная возможность поехать в недельное путешествие и отпраздновать Новый год в новом интересном месте. Только вот цены на билеты и отели в это время прыгают вверх, а ведь хочется и самому отдохнуть, и друзей не оставить без подарков. Сегодня мы составили для вас подборку из 10 вариантов поездок на новый год, которые не сильно ударят по карману.

Три страны, где можно дешево отпраздновать Новый год
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Афины, Греция

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Январь в Греции считается низким сезоном, на островах в это время действительно скучно, а вот в столице на Новый год устраивают шумные гуляния. Жители и гости города собираются на главной площади, где установлена большая ёлка, и вместе водят огромный хоровод в ритме традиционного танца сиртаки. Ещё одна интересная местная традиция, к которой можно присоединиться в центре Афин — до полуночи разбить о стену сочный гранат, считается, что это принесёт счастье в наступающем году. Ночью нужно будет одеться потеплее, температура воздуха опускается до 6-8°С, зато днём тепло —14-17°С, а на солнце может быть даже 22°С.

Ташкент, Узбекистан

Единственное место в Узбекистане, где устраивают настоящие новогодние гуляния — это Ташкент. Снега в самом городе обычно нет, но виднеющиеся на горизонте горы наряжаются в белые шапочки. Улицы украшают гирляндами, а на центральной площади Мустакиллик устраивается праздничная ярмарка, где продают яркие маски, ёлочные игрушки и другие памятные сувениры. За пару часов до полуночи начинается шоу-программа с танцами народов мира. В Узбекистане есть новогодняя традиция — чтобы желание сбылось, надо съесть по одной виноградинке под каждый бой курантов.

Загреб, Хорватия

Расположенная на юге Европы столица Хорватии не может похвастаться обильными снегами, зато украшают улицы к празднику от всей души. И Рождество, и Новый год тут отмечают с размахом, поэтому город сияет огнями с середины декабря почти до середины января. Утром в канун праздника местные жители ходят в церковь, а ближе к вечеру выходят на уличные гуляния с петардами и фейерверками. Полночь веселее всего встретить на центральных улицах или на площади Йосипа Елачича. Оставшиеся дни каникул можно посвятить прогулкам по старому городу и по красивым паркам Загреба, днём в январе обычно комфортные +5°С.

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