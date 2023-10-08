Три страны, где можно дешево отпраздновать Новый год

Новогодние каникулы в этом году начинаются 30 декабря и заканчиваются 8 января. С одной стороны — отличная возможность поехать в недельное путешествие и отпраздновать Новый год в новом интересном месте. Только вот цены на билеты и отели в это время прыгают вверх, а ведь хочется и самому отдохнуть, и друзей не оставить без подарков. Сегодня мы составили для вас подборку из 10 вариантов поездок на новый год, которые не сильно ударят по карману.

© Unsplash

Афины, Греция

Видео дня

Январь в Греции считается низким сезоном, на островах в это время действительно скучно, а вот в столице на Новый год устраивают шумные гуляния. Жители и гости города собираются на главной площади, где установлена большая ёлка, и вместе водят огромный хоровод в ритме традиционного танца сиртаки. Ещё одна интересная местная традиция, к которой можно присоединиться в центре Афин — до полуночи разбить о стену сочный гранат, считается, что это принесёт счастье в наступающем году. Ночью нужно будет одеться потеплее, температура воздуха опускается до 6-8°С, зато днём тепло —14-17°С, а на солнце может быть даже 22°С.

Ташкент, Узбекистан

Единственное место в Узбекистане, где устраивают настоящие новогодние гуляния — это Ташкент. Снега в самом городе обычно нет, но виднеющиеся на горизонте горы наряжаются в белые шапочки. Улицы украшают гирляндами, а на центральной площади Мустакиллик устраивается праздничная ярмарка, где продают яркие маски, ёлочные игрушки и другие памятные сувениры. За пару часов до полуночи начинается шоу-программа с танцами народов мира. В Узбекистане есть новогодняя традиция — чтобы желание сбылось, надо съесть по одной виноградинке под каждый бой курантов.

Загреб, Хорватия

Расположенная на юге Европы столица Хорватии не может похвастаться обильными снегами, зато украшают улицы к празднику от всей души. И Рождество, и Новый год тут отмечают с размахом, поэтому город сияет огнями с середины декабря почти до середины января. Утром в канун праздника местные жители ходят в церковь, а ближе к вечеру выходят на уличные гуляния с петардами и фейерверками. Полночь веселее всего встретить на центральных улицах или на площади Йосипа Елачича. Оставшиеся дни каникул можно посвятить прогулкам по старому городу и по красивым паркам Загреба, днём в январе обычно комфортные +5°С.