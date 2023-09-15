10 самых необходимых вещей для путешествия: чек-лист
Собираясь в путешествие впервые, можно забыть много нужных вещей. Помимо документов важно взять средства личной гигиены, удлинители и аптечку. Список может варьироваться в зависимости от длительности поездки.
«Рамблер» сделал чек-лист из 10 вещей, которые нужно взять в путешествие.
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- Аптечка. В путешествии могут возникнуть проблемы со здоровьем, поэтому важно позаботиться о лекарствах. Обязательно стоит взять обезболивающие, антигистаминные, препараты от укачивания и отравления, противовирусные таблетки, жаропонижающие. Если путешествуете с детьми, то не лишними будут противопростудные сиропы и капли. В путешествия по России важно взять рецепты на препараты, которые назначены врачом.
- Удлинители и переходники. В некоторых странах розетки отличаются от привычных европейских. Например, в британском и во французском три отверстия, а не два. В американском тоже самое, но расположены они в виде буквы “т”. Поэтому можно взять удлинители, переходники, которые помогут зарядить гаджеты даже от других розеток.
- Одноразовые платочки и влажные салфетки. В путешествиях с детьми просто необходимо дезинфицировать все поверхности, которых касаются малыши. Одноразовые платочки в поездке нужны почти всегда и выручат, если начался насморк или что-то испачкалось.
- Портативный аккумулятор. Он поможет в ситуациях, когда розетки не окажется рядом. Для путешествий лучше брать аккумуляторы с большой мощностью (10-20 000 мАч), ими можно зарядить как телефон, так и планшет. И, хотя во многих аэропортах есть розетки, чаще всего они уже заняты другими людьми.
- Солнцезащитный крем. Даже если вы предпочитаете прятаться от солнца и все время находиться в тени, то солнцезащитный крем будет не лишним. Ученые доказали, что даже в пасмурные дни коже нужна защита в виде кремов с SPF.
- Снэки. Во время ожидания рейса весьма вероятно вам захочется перекусить. Цены в аэропортах оставляют желать лучшего, поэтому лучше запастись снэками заранее.
- Шляпы и банданы. Отсутствие головных уборов может привести к солнечному удару и даже к обмороку, поэтому в поездку обязательно нужно их взять.
- Наличные средства. Приезжая в другую страну, многие берут «универсальную» валюту — доллары или евро. Но лучше всего запастись местными деньгами, так как в супермаркетах и магазинах могут принимать только их.
- Отельные ваучеры. Большинство гостиниц заселяют постояльцев без этого документа, но на всякий случай его можно взять.
- Беруши. Они помогут уснуть в самолете или защитить уши от воздействия воды.
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