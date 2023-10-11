Стало известно, какие ж/д направления популярны в ноябре

Россияне отдают предпочтение железнодорожным направлениям в Москву и Санкт-Петербург, сообщает ТАСС. Средняя цена билета в столицу за человека составляет порядка 3,6 тысяч рублей в одну сторону, а в Петербург чуть меньше – 3,2 тысячи рублей.

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В ноябре также актуальны путешествия на поезде в Ростов-на-Дону, Краснодар и Нижний Новгород. Исходя из данных “Туту.ру”, самыми популярными направлениями в октябре были Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Адлер и Ростов-на-Дону.

Средняя стоимость путешествия в одну сторону в Москву составляет 3312 рублей за человека, в Питер – 3412 рублей, в Краснодар – 2127 рублей, а в Адлер и Ростов-на-Дону по 2023 и 3303 рублей соответственно.