Туроператор рассказал о самых дешевых направлениях для осеннего отдыха
На сегодняшний день наиболее доступными направлениями для российских туристов являются Куба, Венесуэла и Египет. Об этом порталу NEWS.ru заявили в турагентстве "Мир".
В этом же списке упомянут и Иран. Отмечается, что страна планирует отменить визовый режим для россиян, а пока виза стоит 80$ или 75€. Главными плюсами этого направления считаются памятники культуры и приемлемые цены.
Также для россиян хотят открыть прямые рейсы на остров Киш. В таком случае у туристов появится еще один бюджетный вариант для отдыха, отметил глава турагентства.
"Помимо этого, россияне могут легко попасть в Турцию и ОАЭ, это излюбленные курорты, как в летний период, так и в бархатный сезон. Однако осенью цены на эти направления начинают расти, так как сезон заканчивается и жара начинает спадать".
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