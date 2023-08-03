Сергиев Посад – небольшой город в 70 километрах от Москвы. В этом месте собраны памятники архитектуры, исторические музеи и парки.

За один день можно посетить все самые интересные достопримечательности города.

Начать свое знакомство с городом стоит с главной достопримечательности – Троице-Сергиевой Лавры. Основанная в 1340 году преподобным Сергием Радонежским, она является духовным центром Русской православной церкви. На территории комплекса посетите Успенский собор, колокольню и другие храмы.

Далее вы можете прогуляться по историческому центру Сергиева Посада. Здесь стоит полюбоваться красивыми купеческими особняками 19 века на проспекте Красной Армии, а также заглянуть в "Музей игрушки". В музее представлена коллекция из более 800 экспонатов игрушек разных эпох.

Об остальных местах, которые стоит посетить в Сергиевом-Посаде рассказала в своем видео блогер @Nastyakapustina_.