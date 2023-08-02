Калининград — город на западе России, который благодаря своему необычному расположению отделен от материковой части страны несколькими европейскими государствами. До 1946 года Калининград назывался Кенигсбергом и входил в состав Восточной Пруссии. После Великой Отечественной войны город был передан Советскому Союзу и переименован в Калининград, и оставался в составе России даже после распада СССР.

Сегодня индустрия туризма Калининграда сосредоточена вокруг его готических зданий, уютных кафе, уникальных музеев и близости к Балтийскому морю.

Город скрывает в себе десятки интересных для путешественников локаций. Смотрите видео о том, что стоит обязательно сделать в Калининграде летом.