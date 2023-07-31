Где в России находится норвежская рыбацкая деревня

В России есть место, которое похоже на самую настоящую норвежскую рыбацкую деревню, — село Шумашь. Оно находится в Рязанском районе Рязанской области и славится своим гостиничным комплексом с яркими красными домиками.

© To Da Se/Flickr

Подробнее о живописной рыбацкой деревне — в материале "Рамблера".

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Концепция

To Da Se/Flickr

В 2015 году в селе Шумашь построили уникальный комплекс в норвежском стиле — "Рыбацкая деревня". Поначалу комплекс должен был открыться в 2019 году, однако в итоге это случилось лишь спустя два года. При этом деревня успела стать популярным местом среди любителей заброшенных мест и эстетичных фото. Комплекс построен в виде маленькой норвежской деревни, на пригорке среди заливных лугов располагается как минимум два десятка красных домов-таунхаусов.

Услуги

На территорию позволено зайти лишь постояльцам гостиницы, однако все желающие могут обойти комплекс по периметру и насладиться живописным видом. Главная достопримечательность этого места — маяк со смотровой площадкой на самом верху. На нее могут подняться не только жители комплекса, но и обычные туристы: правда, им это обойдется в 200 рублей.

В "Рыбацкой деревни" есть ресторан, где предлагают попробовать разнообразные блюда из рыбы и морепродуктов, посидеть на летней веранде с видом на озеро. Недалеко от деревни также находится конюшня, где можно научиться верховой езде с нуля.

Отзывы гостей

Многие туристы остались довольны своей поездкой в Шумашь. Они отмечали, что это очень красивое, романтичное и атмосферное место, которое подходит как для свиданий, так и для тихого отдыха с семьей. В отзывах подробно рассказали о ресторане и маяке:

"В ресторане все вкусно, подача блюд достаточно быстрая. Интерьер сделан со вкусом, в рыбацком стиле. Цены в ресторане высоковаты. Некоторые обычные блюда дороже, чем в простых ресторанах Москвы. Но здесь, как говорится, не каждый день приезжаешь, можно себе позволить. Обязательно поднимитесь на маяк, оттуда очень красивый вид на пруд с сердечком, можно сделать прекрасные фото".

Другие гости также перечислили активности, которыми можно заняться на своем отдыхе в этом месте: