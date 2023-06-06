Россияне назвали города с самыми чистыми отелями

Сервис для путешественников OneTwoTrip опубликовал топ локаций внутри страны на основе оценок туристов, которые побывали в самых разных отелях. Об этом пишут "Известия".

© Unsplash

Путешественники оценивали отели по критериям: расположение, комфорт, чистота, работа персонала и соотношение цены и качества. По мнению туристов, лучшими по расположению можно назвать отели в Зеленоградске, Выборге, Красной Поляне и Санкт-Петербурге.

Наиболее комфортабельными были признаны отели, расположенные в Зеленоградске, Калининграде, Смоленске, Эсто-Садоке и Омске. По соотношению цены и качества лучшими стали отели Смоленска, Зеленоградска, Калининграда, Костромы и Красной Поляны.