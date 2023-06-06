Россияне рассказали о том, какими должны быть поезда
Российские туристы выразили свои пожелания относительно того, каким должен быть идеальный туристический поезд. Об этом пишет РИА Новости.
Они хотят видеть большие панорамные окна, стеклянную крышу, открытую площадку, библиотеку, удобные кровати, спа, баню, фитнес, мини-кинотеатры, настольный теннис и многое другое.
Кстати, не так давно о разработке специального туристического вагона рассказал генеральный директор РЖД Олег Белозеров. В том числе в этом вагоне будет стеклянная крыша.
Туристы также хотят, чтобы в вагонах были разные виды купе для одного, двух, четырех человек, отдельные комнаты для путешествующих с детьми или животными, а также удобства для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Некоторые туристы выразили желание видеть в поезде-отеле зал для работы, место для детей, бассейн и спа с баней. Пассажиры также ожидают от поезда-отеля чистоты, достаточного количества розеток и USB-зарядок, быстрого и беспрерывного интернета, а также большого выбора блюд на кухне.