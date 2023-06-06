Россияне рассказали о том, какими должны быть поезда

Российские туристы выразили свои пожелания относительно того, каким должен быть идеальный туристический поезд. Об этом пишет РИА Новости.

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Они хотят видеть большие панорамные окна, стеклянную крышу, открытую площадку, библиотеку, удобные кровати, спа, баню, фитнес, мини-кинотеатры, настольный теннис и многое другое.

Кстати, не так давно о разработке специального туристического вагона рассказал генеральный директор РЖД Олег Белозеров. В том числе в этом вагоне будет стеклянная крыша.

Туристы также хотят, чтобы в вагонах были разные виды купе для одного, двух, четырех человек, отдельные комнаты для путешествующих с детьми или животными, а также удобства для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Некоторые туристы выразили желание видеть в поезде-отеле зал для работы, место для детей, бассейн и спа с баней. Пассажиры также ожидают от поезда-отеля чистоты, достаточного количества розеток и USB-зарядок, быстрого и беспрерывного интернета, а также большого выбора блюд на кухне.