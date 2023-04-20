Майские праздники — идеальное время для короткого путешествия и поездок в новые города, где можно насладиться природой и увидеть новые достопримечательности.

Блогер @Kickyjane предложила несколько бюджетных направлений, куда можно отправиться на майские.

Запланируйте на время праздников поездку в один из самых старых городов России – Выборг. Гуляя по брусчатым улицам, вы окунетесь в атмосферу настоящего средневекового города.

Город Рыбинск в Ярославской области сочетает в себе историю и современность. В центре города вы найдете много музеев, исторических зданий и кафе.

А если вы хотите разнообразить привычные пейзажи, то планируйте путешествие в Северную Осетию. Именно в мае горная природа там пробуждается от зимы.

В любом случае, майские праздники – это время, которое можно провести с пользой и удовольствием. Главное, выбрать то, что подходит именно вам и наслаждаться отдыхом!

Подробнее об остальных бюджетных направлениях на майские праздники смотрите в видео.