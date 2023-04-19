Самые комфортные кемпинги Краснодарского края

Сезон отпусков все ближе, а в Краснодарском крае погода уже позволяет активно отдыхать на природе. Далеко не все путешественники предпочитают отдых в отелях – многие любят наслаждаться единением с природой и нередко выбирают палаточный отдых. Это позволяет не быть "привязанным" к одному месту, а посетить сразу несколько локаций, перемещаясь куда угодно и когда угодно по своему желанию.

Фото: "Оранжереи" "Оранжереи"

Однако любовь к природе и романтике не всегда способна затмить потребность в комфортных условиях. Потому все больше туристов выбирают кемпинги или глэмпинги – специально оборудованные территории, в которых вы сможете расположиться довольно бюджетно, но при этом будете иметь все необходимые условия для качественного и спокойного отдыха.

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В этом материале "Рамблер" расскажет о самых комфортных кемпингах в Краснодарском крае.

Глэмпинг и спа "ЛЕС"

Les Glamping and Spa

Здесь вам не придется жить в палатке, однако природа и тишина позволят вам полностью окунуться в нужную атмосферу. Это место выбирают те, кому хочется не просто отдохнуть от городской суеты, но и оздоровиться. Глэмпинг славится своим приветливым персоналом, вкусной едой в ресторане и уютными домиками со стильным интерьером.

Помимо того, что здесь вы сможете активно провести время всей семьей, катаясь на велосипедах, плавая в лодке или просто отдыхая на шезлонге, вы сможете также посетить оздоровительные спа-процедуры.

Сочи, Чвижепсе, ул. Нарзанная, 13

Кемпинг "Скала"

Scala

Уютный кемпинг на самом берегу Черного моря. Стильная и ухоженная территория, необычные шатры и домикис европейским интерьером. Особенность этого кемпинга в том, что несмотря на то, что остановиться на его территории вы можете и в собственной палатке, при этом у вас будет электричество, все необходимые удобства, ресторан, детская площадка, необыкновенные виды и огромный пляж.

Scala

Также на территории можно арендовать уникальные «Шатры-Сафари» площадью 50 м² с собственной террасой. Несмотря на то, что Скала все же считается кемпингом, уровень комфорта, сервиса и профессионализма сотрудников позволяет туристам ощущать себя гостями настоящего отеля.

Кабардинка, ул. Мира, 3

Глэмпинг "Оранжереи"

"Оранжереи"

Еще один необычный и очень "зеленый" глэмпинг в Сочи. На территории расположены домики с панорамными окнами, в которых есть и собственная ванная, и терраса.

Также любой отдыхающий на этой территории может посещать баню, кафе, пользоваться бесплатным интернетом и смотреть кино на свежем воздухе (владельцы нередко устраивают вечерние киносеансы).

Имеется общая кухня и зона для барбекю.