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47 минут назад

Три места в самом красивом районе Петербурга, куда стоит обязательно сходить: видео

Диана Товсепова

Санкт-Петербург — одно из самых популярных туристических направлений в России весной. В это время года город оживает после зимней спячки, и появляется много возможностей для интересного времяпровождения. Неудивительно, что на майские праздники, кажется, будто вся страна съезжается в Питер.

Весной здесь можно прогуляться по Невскому проспекту, посетить музеи, театры и концерты, а также насладиться красотами городских парков и набережных.

Гуляя по городу, невозможно обойти стороной красивейший Исакиевский собор, один из символов города.

В районе Исакиевского собора также расположены многочисленные музеи, театры, кафе и рестораны. Один из самых популярных музеев в этом районе — Эрарта — музей современного искусства. Также в районе Исакиевского собора можно прогуляться по набережной реки Мойки, насладиться красотой зданий, которые окружают собор, и посетить близлежащие парки.

Где искать мистику в Санкт-Петербурге

Район Исакиевского собора является идеальным местом для туристов, которые хотят познакомиться с культурным наследием города и насладиться его красотами. Смотрите видео, чтобы узнать о трех местах (в одном из них очень вкусно кормят!) рядом с Исакиевским собором, которые обязательно стоит посетить.

Ранее мы писали о том, чем удивляет Музей неПравды в Санкт-Петербурге.

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