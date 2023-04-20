Санкт-Петербург — одно из самых популярных туристических направлений в России весной. В это время года город оживает после зимней спячки, и появляется много возможностей для интересного времяпровождения. Неудивительно, что на майские праздники, кажется, будто вся страна съезжается в Питер.

Весной здесь можно прогуляться по Невскому проспекту, посетить музеи, театры и концерты, а также насладиться красотами городских парков и набережных.

Гуляя по городу, невозможно обойти стороной красивейший Исакиевский собор, один из символов города.

В районе Исакиевского собора также расположены многочисленные музеи, театры, кафе и рестораны. Один из самых популярных музеев в этом районе — Эрарта — музей современного искусства. Также в районе Исакиевского собора можно прогуляться по набережной реки Мойки, насладиться красотой зданий, которые окружают собор, и посетить близлежащие парки.

Район Исакиевского собора является идеальным местом для туристов, которые хотят познакомиться с культурным наследием города и насладиться его красотами. Смотрите видео, чтобы узнать о трех местах (в одном из них очень вкусно кормят!) рядом с Исакиевским собором, которые обязательно стоит посетить.