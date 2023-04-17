Неподалеку от Москвы, на территории усадьбы Середниково в Солнечногорском районе, можно внезапно оказаться в Англии XVIII века. Именно здесь расположился небольшой киногородок с тематическими декорациями Пилигрим Порто.

Киногород был построен в 2010 году для съемок сериала «Записки экспедитора тайной канцелярии», с тех пор декорации так и остались неразобранными и неизменно привлекают любопытствующих.

Здесь можно увидеть около 40 различных построек XVIII столетия: это конюшни, муляжи домов, церковь, трактир и даже виселица. Особенно внушительно выглядит воссозданный в натуральную величину старинный фрегат, по палубе которого можно прогуляться, а также заглянуть в кают-компанию.

На территории Пилигрим Порто часто проводят всевозможные квесты, а также, как говорят, иногда продолжают снимать эпизоды фильмов и сериалов. Хотя, увы, декорации начинают потихоньку терять свой прежний вид.

Как выглядит город-призрак неподалеку от Москвы, смотрите в видео.