Чаучилла: где находится одно из самых загадочных кладбищ в мире

Древнее кладбище Чаучилла, или «Долина смерти» – единственный археологический некрополь в Перу, где можно увидеть древние мумии в их первоначальных гробницах. Какие тайны скрывает это место, и чем оно поразит любопытных туристов, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Flickr/ D-Stanley Flickr/ D-Stanley

На южном побережье Перу, в 380 км к юго-востоку от столичной Лимы раскинулось пустынное плато Наска — регион проживания одноименной древней цивилизации, расцвет которой пришелся на период 200 г. до н/э — 800 г. н/э. Предположительно, именно народ Наска создал знаменитые геоглифы, которые можно рассмотреть только со значительной высоты. Помимо гигантских рисунков, плато хранит много других достопримечательностей, например, руины Кауачи — главного города архаичной цивилизации, акведуки Кантайок и, конечно, одно из старейших кладбищ мира Чаучилла. Могильник был обнаружен в 20-х гг. ХХ столетия, но взят под защиту перуанскими властями и официально признан археологическим памятником лишь в 1997 г.

Время образования кладбища точно не установлено, но основные захоронения археологи относят к V-VI векам. Местные племена хоронили умерших в открытых могилах. Покойникам придавали разные позы (как лежачие, так и сидячие) и оставляли их под лучами палящего солнца, которое вскоре сжигало всю плоть, обнажая белые кости. Увидеть мумии в их первоначальных гробницах можно и сегодня — они все еще сидят там, устремив пустые глазницы на восток и улыбаясь беззубыми ртами, сохранив, благодаря особым способам бальзамирования (тела заворачивались в хлопковую ткань, пропитанную специальными смолами), даже волосы.

Посещение Чаучиллы, конечно, занятие не для слабонервных — этот жуткий «музей» под открытым небом входит в топ «10 самых необычных кладбищ мира». Чтобы увидеть его своими глазами, путешественникам нужно сначала добраться на автобусе до города Наски, а дальше заказать экскурсию или арендовать транспорт самостоятельно.