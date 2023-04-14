Санкт-Петербург славится своей историей и архитектурой, а также развлечениями. Именно этим он ежегодно привлекает множество туристов.

В этом городе так много интересных мест, что по приезде туда путешественники просто не успевают посетить все достопримечательности. Поэтому у них появляется мотивация приехать в северную столицу еще раз.

Даже если вы уже много раз были в Санкт-Петербурге, вы наверняка не посетили ряд интересных мест, так как многие из них скрыты от глаз туристов. Некоторые локации знают только местные, и некоторые из них показал в своем TikTok блогер @vladslav_s.