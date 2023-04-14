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Самые интересные места в Cанкт-Петербурге: видео

Санкт-Петербург славится своей историей и архитектурой, а также развлечениями. Именно этим он ежегодно привлекает множество туристов.

В этом городе так много интересных мест, что по приезде туда путешественники просто не успевают посетить все достопримечательности. Поэтому у них появляется мотивация приехать в северную столицу еще раз.

Даже если вы уже много раз были в Санкт-Петербурге, вы наверняка не посетили ряд интересных мест, так как многие из них скрыты от глаз туристов. Некоторые локации знают только местные, и некоторые из них показал в своем TikTok блогер @vladslav_s.

Май или июнь: когда выгоднее ехать в Санкт-Петербург

Смотрите видео и вы узнаете об интересных местах Питера, расположенных всего на одной улице.

Ранее сообщалось, чем удивляет Музей неПравды в Санкт-Петербурге.

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