Музей неПравды открыл свои двери для гостей в 2018 году. Идея его создания принадлежит организатору квестов и интерактивных театров Дмитрию Миронову.

Этот музей по праву можно назвать одним из самых таинственных в мире. Ведь его посетители могут не только познакомиться с альтернативной историей мира, но даже побывать в измененной реальности.

Самые фантастические и мистические версии различных научных открытий и событий получили здесь свое воплощение.

В залах, разделенных по тематикам (например, мистика, секретные опыты, загадки истории, парапсихология и др.) представлено более 100 экспонатов. Это и голова циклопа, и летающие сандалии Геракла, и машина времени, и «настоящий» скелет единорога.

Здесь можно узнать, кто и зачем строил пирамиды, как люди общались с пришельцами, где живет Снежный человек и многое другое. Правда, эти истории не подкреплены фактами, а всего лишь нацелены на то, чтобы дать людям возможность представить мир с точки зрения не общеизвестных научных форматов, а с совершенно иных позиций.

Подробности об этом удивительном музее можно узнать, посмотрев видеоролик.