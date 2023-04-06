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1 час назад

Где можно загадать желание в Санкт-Петербурге: видео

Мария Кимакович

Санкт-Петербург — удивительный город, в котором прошлое тесно переплетается с настоящим, фантастика с реальностью, а мистика с правдой.

Здесь находится самый широкий в мире мост, ширина которого составляет 97,3 метра. А свое название — Синий — он получил после того как был выкрашен после создания в соответствующий цвет.

Санкт-Петербург может похвастаться и самым глубоким в мире метро. Туннели «подземки» пролегают на глубине 70-80 метров.

Известен город на Неве и своими достопримечательностями. Среди многочисленных памятников архитектуры есть не только те, которые поражают своим величием и красотой, но помимо прочих своих особенностей наделены магической силой и способны исполнять желания. Во всяком случае, так гласят городские легенды. В Санкт-Петербурге таких мест более двадцати.

Для того, чтобы желание непременно исполнилось, следует выполнить определенный ритуал (у каждого памятника он, разумеется, свой). И, конечно, надо знать, к каким именно достопримечательностям города стоит отправляться, чтобы загадать самое сокровенное.

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Волшебные места Санкт-Петербурга, где обязательно исполнятся желания, — в видеоролике.

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