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39 минут назад

Патологии и орудия пыток: чем поражает туристов легендарный музей Мюттера

Мира Маркина

Музей медицинской истории Мюттера, расположенный в Колледже врачей в Филадельфии, по праву считается одним из самых страшных и мистических музеев в мире. Чем он шокирует даже искушенных туристов, читайте в материале «Рамблера».

Патологии и орудия пыток: чем поражает туристов музей Мюттера
Фото: flickr.comflickr.com

Незадолго до своей смерти в 1859 году врач из Филадельфии Томас Мюттер пожертвовал 30 000 долларов и свой личный музей костей, гипсовых слепков, медицинских иллюстраций и других патологических артефактов из 1700 предметов Колледжу врачей Филадельфии, который был использован для создания первого воплощения музея в 1863 году. С тех пор образовательное учреждение продолжает пополнять коллекцию и теперь может похвастаться более чем 20 000 предметов, представляющих интерес в медицинской сфере.

Внутри жуткого музея Мюттера находятся скелеты всех форм и размеров, деформированные дети в банках, консервированные органы всех видов и даже опухоль челюсти президента Гровера Кливленда. Цель музея — помочь общественности понять тайны и красоту человеческого тела, в то же время оценивая историю диагностики и лечения болезней.

В музее есть как постоянные, так и специальные выставки, в том числе «Разбитые тела», «Страдание духа: травма, смерть и исцеление в гражданской войне» в Филадельфии. Последняя посвящена военным травмам: как лечить и как переживать их. Еще одна популярная экспозиция в музее Мюттера — «Анатомия Гриммов: магия и медицина», которая раскрывает тревожную сторону культовых сказок. Например, на выставке рассказывается о том, как версия «Золушки» братьев Джейкоба и Вильгельма Гримма проводит интуитивные параллели с традицией китайского связывания ног. Многие из сказок немецких писателей посвящены человеческому телу, будь то болезни или магические преобразования, или различные неприятные вещи, которые могут случиться с телом.

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Музей поддерживается Колледжем и открыт для посещения, вход в него платный.

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