Выяснилось, в каком месяце выгоднее ехать в Сочи

Специалисты туристической отрасли рассказали, в каком месяце выгоднее всего ехать в Сочи. Об этом сообщает интернет-портал E1.ru.
По мнению экспертов, самым выгодным месяцем для поездки в Сочи будет сентябрь. Дороже всего поездка в Сочи обойдется в июле и августе, цены в эти месяцы поднимаются на 10-20 процентов.
«Сочинские отельеры прекрасно понимают, что люди вынуждены ехать к ним на отдых, потому что другие аэропорты закрыты», — объяснил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.
Ранее мы писали о том, стоит ли ехать в Сочи в апреле.