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2 часа назад

Выяснилось, в каком месяце выгоднее ехать в Сочи

Катя Кобышева

Специалисты туристической отрасли рассказали, в каком месяце выгоднее всего ехать в Сочи. Об этом сообщает интернет-портал E1.ru.

Выяснилось, в каком месяце выгоднее ехать в Сочи
Фото: UnsplashUnsplash

По мнению экспертов, самым выгодным месяцем для поездки в Сочи будет сентябрь. Дороже всего поездка в Сочи обойдется в июле и августе, цены в эти месяцы поднимаются на 10-20 процентов.

«Сочинские отельеры прекрасно понимают, что люди вынуждены ехать к ним на отдых, потому что другие аэропорты закрыты», — объяснил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

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Ранее мы писали о том, стоит ли ехать в Сочи в апреле.

Отдых в России,Алексан Мкртчян,
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