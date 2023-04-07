Выяснилось, в каком месяце выгоднее ехать в Сочи

Специалисты туристической отрасли рассказали, в каком месяце выгоднее всего ехать в Сочи. Об этом сообщает интернет-портал E1.ru .

По мнению экспертов, самым выгодным месяцем для поездки в Сочи будет сентябрь. Дороже всего поездка в Сочи обойдется в июле и августе, цены в эти месяцы поднимаются на 10-20 процентов.