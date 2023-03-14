Сочи в апреле: стоит ли ехать, погода и что посмотреть во время отдыха

Для одних Сочи – это море летом, для других – горы зимой, но и те, и другие пропускают межсезонье, и вопрос, стоит ли ехать на отдых в Сочи в апреле, перед ними даже не стоит. А зря! Ведь в Сочи хорошо в любое время года.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Рамблер» рассказывает, зачем ехать в Сочи в апреле, какая там погода и что обязательно нужно посмотреть.

Видео дня

Почему стоит ехать в Сочи в апреле

В первую очередь, это, конечно же, весна. Пока в остальной части России достаточно холодно, а в северных регионах и вовсе лежит снег, Сочи уже вовсю расцветает. Солнце, тепло, воздух – но не только это делает отдых в Сочи в апреле восхитительным.

Если вы привыкли приезжать только ради моря или горнолыжных курортов на Красной Поляне, у вас совершенно нет времени на то, чтобы поездить по округе, а посмотреть здесь есть что. Кстати, и погода в Сочи в апреле располагает к тому, чтобы успеть буквально все. Если поедете в самом начале апреля, то можно успеть покататься в горах до завершения сезона. Конечно, этот вариант подходит, во-первых, для тех, кто готов встать пораньше, а во-вторых, работает, только в том случае, если за зиму выпало достаточное количество снега для того, чтобы продлить сезон, например, до 7 апреля. Местные рассказывают, что невероятно снежные зимы здесь случаются раз в шесть лет.

Еще одно преимущество поездки в Сочи в апреле в том, что в это время также можно добраться до тех водопадов, которые зимой замерзают, а летом пересыхают.

Цены на отдых

Цены на отдых в Сочи в апреле стартуют от четырех тысяч рублей на двоих за пять ночей. Верхней границы быть не может, здесь все зависит лишь от возможностей конкретного человека. Стоимость тура складывается из самых разных опций составляющих: удаленность отеля от моря, завтрак, частота уборки, наличие парковки рядом и так далее – другими словами, выбор максимально большой, поэтому каждый сможет найти тур с идеальным для него сочетанием цены и качества.

Скриншот

Билеты на самолет или даже поезд могут быть включены в стоимость тура. Если нет, то их стоит смотреть и выкупать заранее. На поезд билетов может просто не быть, а стоимость билетов на самолет увеличивается ближе к дате поездки.

Кстати, если вас не устраивает проживание в отеле, всегда можно найти апартаменты, где есть возможность самостоятельно готовить, например, те же завтраки.

Цены в кафе и ресторанах сопоставимы с московскими. Но всегда можно найти и дешевле, и вкуснее. Чтобы быть в курсе, стоит подписаться на местные группы и паблики в соцсетях и задать соответствующие вопросы.

Погода в Сочи в апреле

Температура воздуха в апреле в среднем составляет от 8 до 16 градусов тепла, но в отдельные дни воздух прогревается гораздо сильнее. Дней, когда могут выпасть осадки, в апреле в среднем десять. Это значит, что большую часть месяца в Сочи стоит отличная погода без осадков. Температура воды в Черном море в апреле держится на уровне 11,5 градуса по Цельсию выше нуля.

Скриншот

Конечно, для купания это слишком мало, а вот дышать морским воздухом можно вне зависимости от того, насколько прогрелось море. Кстати, если с погодой повезет, можно попробовать сочинский серфинг, в гидрокостюме достаточной толщины точно будет не холодно.

Что посмотреть в Сочи и округе

В Сочи есть и природные, и культурные достопримечательности, посмотреть которые за одну поездку не получится, придется выбирать.

Красная Поляна

Вообще только в окрестностях Красной Поляны масса интересных и красивых мест, поэтому если вы большой любитель гор, стоит остановиться именно здесь, даже если вы не планируете кататься ни на горных лыжах, ни на сноуборде. Кстати, имейте в виду, что Красная Поляна – это населенный пункт, который находится на некотором удалении от курортов «Красная поляна», «Роза Хутор», «Газпром Лаура». Каждый из этих курортов стоит того, чтобы взять экскурсионный подъем на самую высокую точку. Там же можно прогуляться по эко-тропам, дойти до водопада Поликаря, послушать, как шумит Мзымта весной.

Sky Park

В отдельный день стоит посетить парк, где расположен длиннейший в мире подвесной мост. Красиво, просторно, захватывает дух. Но если и этого вам мало, можете прыгнуть с этого моста с банджи. Многим нравится, и они приезжают сюда именно ради прыжков. Перевести дух можно внизу, рядом находится форелевое хозяйство и ресторан, где вам приготовят свежевыловленную форель.

Тисо-самшитовая роща

Здесь красиво в любое время года, но весной особенно, когда можно долго гулять среди экзотических деревьев и кустарников. Одевайтесь по погоде, обувь выбирайте удобную с нескользящей подошвой, с собой можно взять бутерброды и термос с кофе. Добраться сюда можно на 105 автобусе, который идет от Розы Хутор до торгового центра «МореМолл». Остановка называется «Хоста-Мост», но также тут останавливаются и другие автобусы 118; 122; 125; 134.

Морской вокзал

Здесь можно погулять по набережной и посмотреть на закат, если придете ближе к вечеру. Это знаковое место, популярное у туристов.

Парк «Южные культуры»