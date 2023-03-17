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59 минут назад

Как внутри выглядят вагоны поезда Москва – Владивосток: видео

Мария Каткова

Путешественнику, который решился на поездку на поезде из Москвы во Владивосток, будет действительно непросто. Несмотря на то, что такая поездка предполагает большое приключение, многим людям тяжело находиться целую неделю в поезде.

Те, кто уже побывали в подобном путешествии, рассказывают, что в современных поездах все равно комфортно путешествовать. По словам туристов, в купе есть гораздо больше места, а в санузлах есть душевые.

В купе есть кондиционер, различные полки для хранения, а также сейф. Как выглядит внутри такой вагон в своем блоге в TikTok показала @marinachepern67.

Как задобрить проводника в поезде

Смотрите видео и узнаете, что есть в каждом купе и вагоне поезда Москва – Владивосток.

Ранее сообщалось о вещах, которые раздражают туристов в поездах.

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