Путешественнику, который решился на поездку на поезде из Москвы во Владивосток, будет действительно непросто. Несмотря на то, что такая поездка предполагает большое приключение, многим людям тяжело находиться целую неделю в поезде.

Те, кто уже побывали в подобном путешествии, рассказывают, что в современных поездах все равно комфортно путешествовать. По словам туристов, в купе есть гораздо больше места, а в санузлах есть душевые.

В купе есть кондиционер, различные полки для хранения, а также сейф. Как выглядит внутри такой вагон в своем блоге в TikTok показала @marinachepern67.

Смотрите видео и узнаете, что есть в каждом купе и вагоне поезда Москва – Владивосток.