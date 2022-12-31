Вещи, которые раздражают туристов в поездах

Некоторые туристы предпочитают путешествовать не самолетом, а поездом, так как для них этот вид транспорта кажется более комфортным. Однако есть вещи, которые даже самый лояльный путешественник не будет терпеть. О том, что раздражает пассажиров поездов дальнего следования больше всего — в материале “Рамблера”.
Очень часто люди едут на поезде на отдых и начинают отмечать отпуск уже в поездке. Как только поезд трогается, они открывают бутылки с алкоголем и начинают выпивать. Как правило, такое застолье продолжается до глубокой ночи. И даже если они пытаются не шуметь, многие пассажиры все равно не могут уснуть. Все это продолжается до тех пор, пока компанию не разгонит проводник.
Не секрет, что проводникам доплачивают процент с продаж, поэтому они пытаются продать как можно больше чая, кофе, снеков и лотерейных билетов. Однако иногда проводники могут быть настолько навязчивыми, что пассажиры начинают действительно раздражаться. И уже на половине поездки проще закрыть дверь купе на замок, чем слушать постоянные предложения от проводника.
Традиция употреблять не самую приятно пахнущую еду в поезде появилась очень давно. Дело в том, что чем сильнее пахнет еда, тем дольше она сохраняет свою свежесть. Так, большинство людей в поездах употребляет копченую колбасу, курицу гриль, яйца. Также очень едкий запах имеет лапша быстрого приготовления из-за большого количества приправ. Хоть эти запахи и прочно ассоциируются с поездом, нравятся они не всем.