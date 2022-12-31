Вещи, которые раздражают туристов в поездах

Некоторые туристы предпочитают путешествовать не самолетом, а поездом, так как для них этот вид транспорта кажется более комфортным. Однако есть вещи, которые даже самый лояльный путешественник не будет терпеть. О том, что раздражает пассажиров поездов дальнего следования больше всего — в материале “Рамблера”.

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Любители выпить

Очень часто люди едут на поезде на отдых и начинают отмечать отпуск уже в поездке. Как только поезд трогается, они открывают бутылки с алкоголем и начинают выпивать. Как правило, такое застолье продолжается до глубокой ночи. И даже если они пытаются не шуметь, многие пассажиры все равно не могут уснуть. Все это продолжается до тех пор, пока компанию не разгонит проводник.

Навязчивые проводники

Не секрет, что проводникам доплачивают процент с продаж, поэтому они пытаются продать как можно больше чая, кофе, снеков и лотерейных билетов. Однако иногда проводники могут быть настолько навязчивыми, что пассажиры начинают действительно раздражаться. И уже на половине поездки проще закрыть дверь купе на замок, чем слушать постоянные предложения от проводника.

Еда с едким запахом