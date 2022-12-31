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37 минут назад

Вещи, которые раздражают туристов в поездах

Мария Каткова

Некоторые туристы предпочитают путешествовать не самолетом, а поездом, так как для них этот вид транспорта кажется более комфортным. Однако есть вещи, которые даже самый лояльный путешественник не будет терпеть. О том, что раздражает пассажиров поездов дальнего следования больше всего — в материале “Рамблера”.

Вещи, которые раздражают туристов в поездах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Любители выпить

Очень часто люди едут на поезде на отдых и начинают отмечать отпуск уже в поездке. Как только поезд трогается, они открывают бутылки с алкоголем и начинают выпивать. Как правило, такое застолье продолжается до глубокой ночи. И даже если они пытаются не шуметь, многие пассажиры все равно не могут уснуть. Все это продолжается до тех пор, пока компанию не разгонит проводник.

Навязчивые проводники

Не секрет, что проводникам доплачивают процент с продаж, поэтому они пытаются продать как можно больше чая, кофе, снеков и лотерейных билетов. Однако иногда проводники могут быть настолько навязчивыми, что пассажиры начинают действительно раздражаться. И уже на половине поездки проще закрыть дверь купе на замок, чем слушать постоянные предложения от проводника.

Как сэкономить на билетах на поезд

Еда с едким запахом

Традиция употреблять не самую приятно пахнущую еду в поезде появилась очень давно. Дело в том, что чем сильнее пахнет еда, тем дольше она сохраняет свою свежесть. Так, большинство людей в поездах употребляет копченую колбасу, курицу гриль, яйца. Также очень едкий запах имеет лапша быстрого приготовления из-за большого количества приправ. Хоть эти запахи и прочно ассоциируются с поездом, нравятся они не всем.

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