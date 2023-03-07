Как задобрить проводника в поезде

С проводниками в поездах у пассажиров могут возникать разногласия. Одни недовольны своим соседством, другие начинают требовать бесплатные услуги, а третьи не выполняют правила в поезде. На самом деле есть несколько хитростей, которые помогут вам задобрить проводника и сделать так, чтобы он не заходил в ваше купе и решал все возникшие проблемы.
О том, как наладить отношения с проводником в поезде, — в материале “Рамблера”.
Лотерейный билет обойдется вам в 100 рублей, а отношение проводника к вам будет бесценным. Дело в том, что чем больше подобных буклетов продает проводник, тем выше у него зарплата, так как проценты от продаже сказываются на том, сколько заработает проводник в этом месяце.
Если вы купите у него несколько лотерейных билетов, то проводник будет постоянно на ваше стороне, первым вам принесет чай и будет более обходительным, чем с другими пассажирами.
Все мы прекрасно знаем, что пассажиры не обязаны убирать за собой постельное белье и относить его проводнику, а также то, что проводник обязан предоставлять пассажирам бесплатные настольные игры.
Если проводник обратился к вам с просьбой, не стоит начинать качать права и ссылаться на законы. Будьте вежливы и сообщите о том, что вы не можете ему помочь в данный момент, но будете рады сделать это позже. Вежливость в поезде может быть ключом к взаимопониманию.
Стоит помнить, что курение и употребление спиртных напитков в поезде запрещено. Не стоит нарушать закон, так как это все равно вскроется. Проводнику это доставит дополнительные неудобства: оформление соответствующих документов, вызов полиции, наказание виновного и так далее. Нарушение закона и дополнительная работа может разозлить проводника, поэтому так лучше не делать.
Если кто-то в вашем купе мешает вам спать, сначала обратитесь к проводнику, а уже потом пытайтесь говорить с обидчиком на повышенных тонах. Точно такое же правило стоит соблюдать, если в вашем вагоне находятся нетрезвые люди, распивающие спиртные напитки. Всегда обращайтесь за помощью к проводнику, а он подскажет, как поступить в той или иной ситуации.